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Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyada yayılan istifa iddialarını asılsız olarak reddetti ve spekülatif haberlerin ekonomik istikrarı zedeleyebileceğini dedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklama:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Bakan, paylaşımlarında Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır ifadelerini kullandı.

spekülasyon uyarısı:

Şimşek, açıklamasında ayrıca Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diyerek spekülasyonlara karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

açıklamanın bağlamı:

Bakanın sosyal medya paylaşımı, kişisi hakkında dolaşıma giren söylentilere doğrudan yanıt niteliğinde oldu ve konuyla ilgili resmi bilgilere dayanılmasının önemine işaret etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, &quot;ŞAHSIMLA İLGİLİ DOLAŞIMA SOKULAN İSTİFA İDDİALARI...

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "ŞAHSIMLA İLGİLİ DOLAŞIMA SOKULAN İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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