Logo'dan tek girişli, yapay zekâ destekli kurumsal uygulama deneyimi

Logo'nun yeni çözüm mimarisi: bulut, edge ve tek kapı

Logo Yazılım, Ar-Ge odaklı yaklaşımını sürdürerek kurumsal yazılım portföyünü yeniden konumlandırdı. Şirket, yeni nesil arayüzler, yapay zekâ yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen Logo Cloud ve Logo Edge çözümlerini işletmelerin kullanımına sundu. Tanıtılan ürün grubuna erişim ise yeni dönem için giriş kapısı niteliği taşıyan Logo Base platformu üzerinden sağlanıyor.

cloud: bulutta sadeleşen, akıllanan deneyim:

Logo Cloud, tamamen bulut tabanlı çözümleri bir araya getiren yeni nesil bir altyapı sunuyor. Yenilenen tasarım ve zengin fonksiyon setiyle; ön muhasebeden ERP'ye kadar geniş bir yelpazede işletmelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Cloud mimarisinin ilk aşaması olan Cloud Lite, küçük ölçekli işletmelerin temel gereksinimlerini yeni nesil özelliklerle birleştirerek hızlı bir başlangıç imkânı veriyor.

Yeni nesil arayüz tasarımı sade ve fonksiyonel ekran yapılarıyla kullanıcıların servise ilk oturumdan itibaren uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Kayıtlara ait bilgilerin tek ekranda görüntülenip yönetilmesi sayesinde iş adımları bütünsel bir bakışla takip edilebiliyor. Ayrıca yenilenen mobil uygulama ile kullanıcılar her an, her yerden sisteme erişip kritik süreçleri yönetebiliyor; gerçek zamanlı veri akışı karar alma hızını artırıyor.

Cloud’un dikkat çeken bileşenlerinden biri, yapay zekâ destekli dijital danışman. Bu özellik, ürün dokümanları ve verilere hızlı erişim sağlarken kullanıcılara doğal dilde soru yönelterek karmaşık rapor hazırlamadan içgörü elde etme imkânı tanıyor. Örneğin "Son üç ayda en çok satış yaptığım ürün hangisi?" gibi sorgular saniyeler içinde yanıtlanabiliyor. Ayrıca yeni gelişmiş global arama fonksiyonu, tüm kayıt, işlem ve belgelere hızlı erişim sağlayarak işlem odaklı ilerlemeyi destekliyor.

edge: on-premise çözümler hibrite taşınıyor:

Logo Edge, mevcut on-premise çözümleri bulut servislerle zenginleştiren hibrit bir yaklaşım getiriyor. ERP, WMS, CRM, saha satış, veri analitiği ve insan kaynakları gibi çözüm başlıklarında kurulum süreçleri sadeleşirken, yeni nesil kullanıcı deneyimi ve entegrasyon yetenekleri devreye alınıyor. Edge, PaaS altyapısı üzerinden entegre analitik dashboard, online teklif toplama ve yapay zekâ destekli dijital asistan gibi servisleri sunuyor.

Şirketin Tiger ve Netsis ERP ürün grupları ile j-Platform, artık Edge çatısı altında farklı seriler hâlinde pazarlanıyor. ERP çözümleri işletme büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre Edge T-Series, Edge N-Series ve Edge J-Series olarak paketleniyor. Satın alma süreçlerinde zaman kazanmayı hedefleyen online teklif toplama fonksiyonu, tedarikçilere teklif formlarının gönderilmesi, tekliflerin toplanması ve tek ekrandan karşılaştırılarak siparişe dönüştürülmesini sağlıyor.

Edge lisanslama modelinde ise kullanıcı kimliğine bağlı (named user) sisteme geçiş yapıldı. Bu yaklaşım, aynı anda oturum açan cihaz sayısına göre değil, her bir kullanıcıya atanmış lisans üzerinden yönetim imkânı veriyor. Böylece KVKK gibi regülasyonlara uyum ve denetlenebilirlik kolaylaşıyor; Logo Kimliği ile sisteme tanımlanmış gerçek kullanıcılar şeffaf ve ölçeklenebilir biçimde yönetilebiliyor.

base: Logo dünyasına tek noktadan giriş:

Logo Base, tüm Logo çözümlerine tek bir platformdan erişilmesini sağlayarak uygulamalar arası geçişi, kurulum ve güncelleme süreçlerini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar sahip oldukları lisanslara Logo Kimliği ile tek noktadan erişebiliyor; ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola yönetme yükü ortadan kalkıyor. Hesap Yöneticisi olarak tanımlanan firma yetkilisi, şirketin tüm lisanslarını görüntüleyebiliyor ve istenen uygulamayı tek butonla kurabiliyor.

Base üzerinden kurulan uygulamalar, kullanıcının Logo Kimliği ile görünür hale geliyor; istenen uygulama tek tıkla çalıştırılabiliyor ve uygulamalar arasında hızlı geçiş mümkün oluyor. Ayrıca Base, yapay zekâ destekli dijital danışman aracılığıyla ürünlere ilişkin videolu anlatımlar ve dokümanlara erişimi kolaylaştırıyor.

şirket değerlendirmesi ve gelecek hedefi:

M. Buğra Koyuncu, Logo Grup CEO’su olarak şirketin vizyonunu şu sözlerle özetledi: "42 yıldır dönüşen teknolojileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek teknoloji alanındaki dönüşümleri işletmeler için somut değere dönüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu dönüşümün merkezinde öncelikle müşteri deneyimi yer alıyor. Yapay zekâ yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak".

Koyuncu ayrıca, müşterilerden gelen geri bildirimlerin ürün gelişiminin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Değişen iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak yeni fonksiyonları sürekli olarak çözümlerimize entegre ediyoruz. Yeni Logo Cloud ve Edge ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Dinamik, öncü ve inovatif bakış açımızla ülkemiz ekonomisinin dijitalleşmesine ve işletmelerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Logo Yazılım'ın sunduğu bu üçlü mimari; bulutun esnekliği, on-premise sistemlerin kontrolü ve tek noktadan erişimin sunduğu yönetim kolaylığını bir araya getirerek işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna yeni bir seçenek sunuyor. Yeni arayüzler ve yapay zekâ destekli araçlar, kullanıcı deneyimini merkezine alan bir yaklaşımı öne çıkarıyor.

LOGO GRUP CEO’SU M. BUĞRA KOYUNCU