Elazığ'da öğrenciler bilimle buluştu: 41 atölyeli TÜBİTAK 4007 şenliği devam ediyor

etkinlikte neler vardı:

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte 41 farklı atölye, bilim gösterileri, söyleşiler ve deneyim alanları yer aldı. Şenliğe özellikle ilkokul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği belirtildi ve etkinliğin 26 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.

atölyeler ve katılım:

Fuarda hazırlanan atölyeler; deney yapma, gözlem ve bilimsel uygulamalar odaklı olarak organize edildi. Öğrenciler yalnızca gözlemci değil, atölye çalışmalarıyla aktif katılımcı olarak deneyim kazandı. Etkinlikteki söyleşiler ve akademik destekler, farklı yaş gruplarının bilime yönelmesini teşvik edecek şekilde planlandı.

yetkililerin mesajı:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı’nın okullara ve işbirliği yapan tüm kurumlara hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: "Bilim fuarları, son yıllarda ülkemizde TEKNOFEST olarak adlandırılan çalışmalar, çocuklarımızın çok önemli bir yönünü tamamlıyor. Ekip çalışması bizim ülkemizde en fazla ihtiyacını duyduğumuz, koordine etme ve ortaklaşa bir hususu başarabilmek, bu fuarların en güzel boyutudur. Bizim millet olarak en eksik olduğumuz yönlerden birisi buydu. Bu anlamda bilim fuarları, TEKNOFEST çalışmaları, üniversitedeki akademik çalışmalar, ’sen ve ben’ hususunu bir yana bırakıp, birlikte neyi yapabileceğini çocuklara gösterecek en önemli noktalar haline dönüşmüştür. Türkiye yüzyılı maarif modeli çerçevesinde hedeflediğimiz tam da budur. Ülkemizin bundan sonraki süreç içerisinde bilim, sanayi ve teknolojide, özellikle yapay zeka gibi gelişen alanlarda koordineli çalışan, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan, hatta eksiklik olmadan birbirini tamamlayan insanlara ihtiyaç var. Ülkemizde eksik olan ekip çalışması ruhunu ortaya koymakta olan bilim şenlikleri, gelecekte bizleri çok daha umutlandıran unsurlar haline dönüştü"

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise etkinliğin eğitimsel boyutuna dikkat çekerek, "Yeni bir proje veya keşifte çocuklarımızın gözündeki parıltı, öğretmen arkadaşlarımızın dünyada satabilecekleri en büyük bahtiyarlık ve mutluluktur. Bugün TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde 41 farklı atölyede, anaokulundan lisesine 7 farklı üniversiteden akademisyenlerimizin destekleri ve 4 farklı bilim söyleşileriyle aslında bilimin mutfağına girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

katılımcılar ve beklentiler:

Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Turan, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Düzenleyiciler, şenliğin özellikle ekip çalışması ve uygulamalı eğitimi öne çıkararak çocukların bilimsel düşünce becerilerini geliştirmesine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Organizasyonun süresi boyunca düzenlenecek atölye ve söyleşilerin, katılımcılara hem temel bilimsel kavramları öğretmesi hem de takım çalışması kültürünü pekiştirmesi amaçlanıyor. Etkinlik yetkilileri, okul ve kurum temsilcilerinin işbirliğiyle benzer organizasyonların yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

ELAZIĞ’DA TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ