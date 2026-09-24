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Düzce Üniversitesi LojiX takımı TEKNOFEST'te yapay zekâyla ikinci oldu

Düzce Üniversitesi'nden Zeynep Tek ile Ömer Faruk Kanat'ın LojiX takımı, TEKNOFEST Yapay Zeka Destekli Lojistik Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: İrem Özkan

Düzce Üniversitesi LojiX takımı TEKNOFEST'te yapay zekâyla ikinci oldu

Düzce Üniversitesi'nin TEKNOFEST başarısı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Zeynep Tek ve Ömer Faruk Kanat tarafından kurulan LojiX takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışmasında Türkiye ikinciliği elde etti. E-ticaret lojistiğinin gerçek operasyonel sorunlarına yönelik geliştirilen çözüm, yarışmanın jürisi tarafından uygulanabilirlik ve teknik bütünlük açısından üst düzeyde değerlendirildi.

Finale giden yol:

Yarışma kapsamında Türkiye ve yurt dışından toplam 512 takım ve 1.677 başvuru değerlendirildi. LojiX takımı, zorlu teknik değerlendirme aşamalarını geçerek ilk 10 finalist arasına girmeyi başardı. Finale kalan ekipler, çalışmalarını Hepsiburada Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen final etabında jüriye sundu.

Ödül ve sonuçların önemi:

LojiX, yapay zeka destekli algoritmaları ve optimizasyon yaklaşımlarıyla yarışmayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Toplam 370 bin TL ödül havuzunun bulunduğu yarışmada ikincilik ödülü olarak takım 120 bin TL kazandı. Bu başarı, öğrencilerin akademik birikimini gerçek dünyaya taşıma ve e-ticaret lojistiğinde yenilikçi çözümler üretme kapasitesini gösteriyor.

LojiX'in elde ettiği derece, hem Düzce Üniversitesi'nin eğitim-araştırma performansına hem de genç mühendis adaylarının yapay zeka uygulamalarındaki yetkinliğine ışık tutuyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ ZEYNEP TEK VE ÖMER FARUK KANAT’TAN OLUŞAN “LOJİX” TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ LOJİSTİK ANAHAT OPTİMİZASYONU YARIŞMASINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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