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Mahalleye veda: imam Mehmet Keskin dualarla uğurlandı

27 Ağustos'ta kaza yapan Bekdiğin Mahallesi imamı Mehmet Keskin (47) yaşamını yitirdi; oğlu Mustafa Kasım Keskin yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalleye veda: imam Mehmet Keskin dualarla uğurlandı

Bekdiğin mahallesinin imamı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’un Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Bekdiğin Mahallesi Merkez Camii imam hatibi Mehmet Keskin (47), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, 27 Ağustos Perşembe günü ikindi namazı öncesinde, imamın görev yaptığı mahalleye gitmek üzere yola çıkması sırasında, Havza-Samsun karayolu Hamamayağı sapağı mevkisinde meydana geldi.

cenaze töreni:

Keskin’in cenazesi cuma günü uzun yıllardır görev yaptığı Bekdiğin Mahallesi Merkez Camiine getirildi. Mahalle sakinleri, mesai arkadaşları ve sevenleri burada helallik alırken camide duygulu anlar yaşandı. Daha sonra naaş, törenin devamı için Havza Kevser Camiine götürüldü ve cenaze namazı, Havza Müftüsü tarafından kıldırıldı. Törene Keskin’in ailesi, din görevlileri, kamu kurumları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

defin ve anma:

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Keskin’in naaşı Çiftlik Mahallesindeki aile kabristanlığına götürülerek, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Havza Müftüsü törende Keskin’in görevine bağlı, çevresi tarafından sevilen bir din görevlisi olduğunu vurguladı.

kazada yaralanan oğlu:

Kazada imamın yanında bulunan oğlu 16 yaşındaki Mustafa Kasım Keskinin de yaralandığı bildirildi. Mustafa Kasım Keskin’in ayağında kırık tespit edildiği ve tedavi altına alınarak ameliyat edileceği belirtildi.

TRAFİK KAZASINDAN ÖLEN İMAM İÇİN HAVZA KEVSER CAMİİ&#039;NDE TÖREN DÜZENLENDİ

TRAFİK KAZASINDAN ÖLEN İMAM İÇİN HAVZA KEVSER CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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