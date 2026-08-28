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Müdür Altınkaynak'ın acı günü: annesi Eskişehir'de defnedildi

Afyon İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın annesi Rüveyde Altınkaynak (75), ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti; cenazesi Eskişehir Asri Mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müdür Altınkaynak'ın acı günü: annesi Eskişehir'de defnedildi

Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak’ın ailesinin başı sağ olsun:

Tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Rüveyde Altınkaynak (75), Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Çamlıca Hacılar Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verilerek sonlandırıldı.

Cenaze töreni ve katılım:

Cenaze namazını İl Müftü Vekili Sacit Ekerim kıldırdı. Törene, aile yakınlarının yanı sıra siyaset ve eğitim camiasından geniş katılım oldu. Aralarında AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç gibi isimler yer aldı.

Altınkaynak’ın eğitim hayatı ve görevleri:

Eskişehir kökenli olan ve geçmiş yıllarda kentte çeşitli okullarda öğretmenlik ile müdür yardımcılığı yapan İsmail Altınkaynak, mesleki geçmişinde sırasıyla Bilecik ve Yozgat il milli eğitim müdürlükleri görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanarak görevine devam etti. Ailenin ve yakın çevresinin acısı derin; törene katılan isimler taziyelerini iletti ve ailenin yanında olduklarını belirtti.

ÇAMLICA HACILAR CAMİİ&#039;DE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN MERHUME ASRİ...

ÇAMLICA HACILAR CAMİİ'DE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN MERHUME ASRİ MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ. CENAZE NAMAZINI İL MÜFTÜ VEKİLİ SACİT EKERİM KILDIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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