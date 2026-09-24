Mahkeme Trump'ın üç medya kuruluşuna uyguladığı Beyaz Saray yasağını durdurdu

ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, Başkan Donald Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico için verdiği Beyaz Saray erişim yasağını hukuka aykırı bularak, bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin erişimlerinin yeniden sağlanmasına yönelik geçici tedbir kararı verdi. Yargıç Kelly yönetimi, basın kartlarını derhal iade etmeye ve yasağı uygulamaya koymaktan 14 gün boyunca men etmeye yönlendirdi.

kararın gerekçesi:

Kelly, hükümetin yasağı savunurken öne sürdüğü "ulusal güvenlik endişeleri" iddiasını reddetti. Kararda, davalı tarafların, davacıların izinlerinin iptal edilmesinin veya mahkemenin geçiş izinlerini iade etmesine ilişkin kararın ulusal güvenliği tehlikeye atacağına dair somut kanıt sunduğuna dair bulgu olmadığına dikkat çekildi.

Dosyada, davalıların davacıların izinlerinin iptal edilmesinin ulusal güvenliği koruyacağına veya mahkemenin bu dava devam ederken geçiş izinlerinin iadesine karar vermesinin ulusal güvenliği tehlikeye atacağına dair iddialarını destekleyecek somut bir kanıt bulunmamaktadır.

dava süreci ve iddialar:

Trump, söz konusu yayın organlarının haberlerini "gerçeğe aykırı ve olumsuz" olmakla suçladığını belirtmişti. Üç kuruluş ise pazartesi günü Washington'daki federal mahkemede Trump ve yönetiminin diğer üyelerine karşı dava açarak erişim yasağının ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü ve hukuki süreç sonuçlanana dek erişimlerinin iadesi için geçici tedbir talep etti.

Yargıcın kararı, yasağın uygulanmasını 14 gün boyunca durdururken, dava esasının görüşülmesi sürüyor. Karar, Beyaz Saray yetkililerinin basın kartlarını iade etmesi ve ilgili gazetecilerin yeniden erişim sağlaması yönünde somut bir adım öngörüyor.

ABD'DE MAHKEME, BAŞKAN DONALD TRUMP'IN CNN, MS NOW VE POLİTİCO'NUN BEYAZ SARAY'A GİRİŞİNE GETİRDİĞİ YASAĞIN "HUKUKA AYKIRI" OLDUĞUNU BELİRTEREK, GAZETECİLERİN YENİDEN ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI YÖNÜNDE GEÇİCİ TEDBİR KARARI VERDİ.