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Tavas'ta doğrudan iletişim: Kozlar mahalle toplantısında öncelikler belirlendi

Başkan Kadir Tatık Kozlar Mahallesi halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi; planlanan altyapı ve hizmet çalışmaları hakkında bilgi verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tavas'ta doğrudan iletişim: Kozlar mahalle toplantısında öncelikler belirlendi

Tavas'ta doğrudan iletişim: Kozlar mahalle toplantısında öncelikler belirlendi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve belediye daire müdürleri, Halk Toplantısı kapsamında Kozlar Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep, görüş ve önerileri doğrudan dinlendi ve mahalleye yönelik planlanan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

görüş ve talepler:

Katılımcılar mahalle ihtiyaçlarını aktardı; yöneticiler talepleri not alarak değerlendirileceğini bildirdi. Toplantı, mahalle sakinlerinin beklentilerinin belediye çalışmalarına yansıtılması amacıyla karşılıklı iletişim zemini sağladı.

planlanan çalışmalar ve bilgilendirme:

Belediye yetkilileri, Kozlar Mahallesi'ne ilişkin planlanan çalışmalara dair genel bilgi verdi ve süreç hakkında soruları yanıtladı. Vatandaşların öncelikleri doğrultusunda atılacak adımların takip edileceği vurgulandı.

"Kozlar Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek Halk Toplantımızı gerçekleştirdik. Mahallemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini vatandaşlarımızdan doğrudan dinleyerek Kozlar’ımız için hayata geçirilebilecek çalışmaları hep birlikte değerlendirdik. Toplantımıza katılım sağlayan, görüş ve önerileriyle bizlere katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte dinliyor, birlikte çalışıyor, Tavas’ımızı birlikte büyütüyoruz"

Başkan Tatık, toplantı sonrası katılımcılara teşekkür ederek sürecin şeffaf ve katılımcı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, HALK TOPLANTISI KAPSAMINDA KOZLAR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA...

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, HALK TOPLANTISI KAPSAMINDA KOZLAR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLENİRKEN, PLANLANAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA DA BİLGİ VERİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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