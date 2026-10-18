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Malatya'da kavşakta çarpışma: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında minibüs ile otomobil çarpıştı; üç kişi yaralandı, otomobil sürücüsünün durumu ağır ve kaza anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:58

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da kavşakta çarpışma: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza ve olay yeri:

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde, saat 17.00 sıralarında minibüs ile otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 44 AP 019 plakalı minibüsü M.D., 44 AHZ 410 plakalı otomobili ise K.İ. kullanıyordu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı.

Kazanın etkileri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı; ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı; kayıtlarda minibüs ile otomobilin çarpışma anları net şekilde görülüyor. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasında ve sorumluluk tespitinde önemli delil olarak değerlendiriliyor.

İnceleme ve beklenen işlemler:

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Emniyet ekipleri, görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden kazanın oluş nedenini araştırıyor. Soruşturmanın sonuçları ve varsa sorumlular hakkında yapılacak tespitler kamuoyu ile paylaşılacak.

MALATYA’DA 1’İ AĞIR 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MALATYA’DA 1’İ AĞIR 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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