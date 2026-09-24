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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda sentetik hap ve silah ele geçirildi

Malatya polisi sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1.299 sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda sentetik hap ve silah ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışma sonucu çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Yapılan aramalarda 1.299 adet sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Çalışma kapsamında toplam 3 ikamet, 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Ekiplerin takip ve tespit süreçleri sonucu gerçekleştirilen operasyon, sokak satışı yapan gruplara yönelik hedefli bir müdahale olarak kayda geçti.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden 2'si tutuklandı, bir şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen maddelerin miktarını ve türünü kamuoyuyla paylaşarak sokak satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yapılan operasyon, il genelinde benzer suçlara karşı yürütülen çalışmalarda elde edilen somut sonuçlardan biri olarak değerlendirildi.

MALATYA’DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 299 ADET SENTETİK ECZA HAPI, 77...

MALATYA’DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 299 ADET SENTETİK ECZA HAPI, 77 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 8 GRAM ESRAR VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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