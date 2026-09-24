Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ilçe merkezindeki bir cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, refüje çıkarak kontrolden çıktı ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışma sonucu araçta bulunan kişilerden 2 kişi yaralandı. Olay sırasında çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Kaza yerine gelen Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yol ve araçta kısa süreli trafik akışı etkilendi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılacak tespitlerin ardından kaza nedeni ve süreçle ilgili detaylar netlik kazanacak.

Yetkililer, özellikle yerleşim yerlerindeki sürücüler için karşıdan veya yoldan aniden çıkabilecek hayvanlara karşı hız ve dikkat kontrollerinin önemine dikkat çekti.

ELAZIĞ’DA KAZA 2 YARALI