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Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta arka koltuk altındaki metal aksamda zulalanmış 15 parçada toplam 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

Operasyon detayları:

Bitlis Valiliği açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin ilçede durdurduğu bir araçta yapılan aramada, aracın arka koltuk altındaki metal aksam içerisine zulalanmış durumda, 15 parça halinde toplam 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklama:

Bitlis Valiliği, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirirken, ele geçirilen maddenin araç içindeki gizli bölmede bulunması nedeniyle arama ve denetim faaliyetlerinin önemine vurgu yapıldı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, METAL AKSAM...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, METAL AKSAM İÇERİSİNE ZULALANMIŞ 1 KİLO 700 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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