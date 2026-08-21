Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı ağacı yıldırım darbıyla parçalandı

Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kayısı bahçesine düşen yıldırım, bir kayısı ağacını ortadan ikiye böldü; olayda yaralanma olmadı, çevre şaşkın.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı ağacı yıldırım darbıyla parçalandı

Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kayısı bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı ortadan ikiye ayrılarak parçalandı.

Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Ağacın ikiye bölünmesi, bahçe sahipleri ve mahalle sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

çevre tepkisi:

Mahalledeki bazı kişiler olay yerinde toplanarak ağaca ve çevresine baktı; bahçe sahipleri hasarın boyutunu tespit etmek için inceleme yaptı. Parçalanan ağaç görsel olarak belirgin zarar gördü, çevrede güvenlik veya müdahale gerektiren başka bir durum bildirilmedi.

kısa değerlendirme:

Yıldırımın ağaçta yol açtığı parçalanma, bölgedeki doğal olayların beklenmedik sonuçlarını gözler önüne serdi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, olası tehlikelerin erken fark edilmesinin önemini gösterdi.

MALATYA’DA KAYISI AĞACINI YILDIRIM PARÇALADI

MALATYA’DA KAYISI AĞACINI YILDIRIM PARÇALADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta anız yangını yaklaşık 300 dönümlük araziyi yaktı
images

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı
images

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi
images

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört gözaltı

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyor

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız