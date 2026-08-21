Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı ağacı yıldırım darbıyla parçalandı

Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kayısı bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı ortadan ikiye ayrılarak parçalandı.

Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Ağacın ikiye bölünmesi, bahçe sahipleri ve mahalle sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

çevre tepkisi:

Mahalledeki bazı kişiler olay yerinde toplanarak ağaca ve çevresine baktı; bahçe sahipleri hasarın boyutunu tespit etmek için inceleme yaptı. Parçalanan ağaç görsel olarak belirgin zarar gördü, çevrede güvenlik veya müdahale gerektiren başka bir durum bildirilmedi.

kısa değerlendirme:

Yıldırımın ağaçta yol açtığı parçalanma, bölgedeki doğal olayların beklenmedik sonuçlarını gözler önüne serdi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, olası tehlikelerin erken fark edilmesinin önemini gösterdi.

MALATYA’DA KAYISI AĞACINI YILDIRIM PARÇALADI