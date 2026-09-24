Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı

Manavgat'ta üç aracın karıştığı çarpışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi ve güvenlik sağlandı.

Kaza ve yaralı sayısı:

İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, durumları değerlendirildikten sonra ambulanslarla hastanelere nakledildiler.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve trafik ile yol güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil böyle çarpıştı: 15'i turist 17 yaralı