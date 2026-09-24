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Ankara'da dostluk ve dayanışma: Ganire Paşayeva anıldı

Ankara'da düzenlenen anma programında Ganire Paşayeva'nın vefatının 3. yıldönümü saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan marşı eşliğinde anıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:25

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ankara'da dostluk ve dayanışma: Ganire Paşayeva anıldı

Ankara'da anma töreni

Ankara'da, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Kerkük Kültür Derneği, ELVİN Derneği ve Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği ortaklığında düzenlenen program, Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatının 3'üncü yıldönümünde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı; katılımcılar anma ve birlik mesajları paylaştı.

Konuşmalar ve vurgulanan miras:

Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Şemşettin Küzeci konuşmasında Paşayeva'nın desteklerini ve bölgeye katkılarını anlattı. Küzeci, "Ganire Paşayeva benim için anamdan olmayan bir bacımdı. Ben bunu Azerbaycan matbuatına verdiğim görüşmede de bir manşette dile getirdim. Irak Türkmenlerine ve Türk dünyasına Ganire Hanım’ın desteği, katkısı çok çoktu. Hatta milletvekilliği döneminde Avrupa Parlamentosu’nda İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak Kerkük katliamından ve Irak Türkmenlerinin uğradığı katliamlardan söz etti ve Avrupa’yı diyebiliriz ki ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Anma programında konuşmalar, Paşayeva'nın hem siyaset hem de sivil toplum alanında bıraktığı etkiyi hatırlattı; katılımcılar dayanışma ve hatırlama çağrıları yaptı.

ANKARA&#039;DA AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ TOVUZ ESKİ MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA&#039;NIN VEFATININ 3&#039;ÜNCÜ...

ANKARA'DA AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ TOVUZ ESKİ MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA'NIN VEFATININ 3'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE ANILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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