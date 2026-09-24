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Sarıgöl'de çiftçinin kış hazırlığı: 100 dekarda silajlık mısır hasadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üretici Ahmet Ur, 100 dekarlık alana ektiği silajlık mısırın hasadına başlayarak kışlık yem stokunu oluşturuyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl'de çiftçinin kış hazırlığı: 100 dekarda silajlık mısır hasadı

hasat ve stok hazırlığı:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üretici Ahmet Ur, bu yıl 100 dekarlık alana ektiği silajlık mısırın hasadına başladı. Ur, hasatla eşzamanlı olarak ürünleri kışlık yem haline getirdiklerini belirterek, "Bu yıl 100 dekarlık alana silajlık yem için mısır ektim. Şimdi hasadını yaparak bir yandan da kışlık yem olarak hazırlıyorum" dedi.

silaj yapım yöntemleri:

Ur, silajın iki ayrı yöntemle hazırlandığını anlattı: birincisinde yem yığın halinde hazırlanıp hava almayacak şekilde naylonla kapatılıyor, ikincisinde ise çukur açılarak içi naylonla kaplanıyor ve yem burada silaj haline geliyor. Her iki yöntemin de amaçlarının hava ile teması kesmek ve yemin korunmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

süt verimi ve kış beslenmesi:

Üreticiler için silajın önemi hem stoklama hem de verim artışı açısından öne çıkıyor. Ur, silaj yemin süt veriminde yüzde 18-20 oranında artış sağladığını gözlemlediklerini söyleyerek, kış aylarında hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasında büyük fayda sağladığını ifade etti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLER, HAYVANLARININ KIŞLIK YEM...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLER, HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA SİLAJLIK MISIR HASADINA BAŞLADI. ALEMŞAHLI MAHALLESİ’NDE 100 DEKARLIK ALANDA SİLAJLIK MISIR YETİŞTİREN ÜRETİCİ AHMET UR, HASAT ETTİĞİ MISIRLARI KIŞLIK YEM OLARAK HAZIRLIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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