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bodrum'da sahte kimlikle yakalanan kırmızı bültenli şüpheli

Fransa'nın kırmızı bülteniyle aranan Azed Eddine Trari, Bodrum'da Samsun Göç İdaresi düzenlemeli sahte kimlik ve pasaportla yakalandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bodrum'da sahte kimlikle yakalanan kırmızı bültenli şüpheli

Bodrum'da gerçekleştirilen operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Azed Eddine Trari adlı şüpheli Bodrum'da yakalandı. Olay, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Suçlamalar ve kırmızı bülten:

Fransa'nın talebiyle hakkında kırmızı bülten bulunan Trari'nin, cezai nitelikteki üç ayrı suçtan arandığı ve bu kapsamda uluslararası düzeyde izleme altında olduğu bildirildi. Emniyet kaynakları şüphelinin yakalanmasının ülke güvenliği ve adli süreçler açısından önem taşıdığını belirtti.

Sahte kimlik ve yakalanma:

Yapılan incelemede Trari'nin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenen sahte kimlik ve pasaport kullandığı tespit edildi. Şüphelinin sahte kimlikle kiraladığı bir otomobille Bodrum'a geldiği, durdurulan araçta düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyonda görev alan birimler arasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bulunuyor. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, ilgili soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü açıklandı.

BODRUM’DA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

BODRUM’DA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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