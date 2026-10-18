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Melikgazi'de trafikte alevlenen otomobil yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Kayseri Melikgazi'de 38 EV 524 plakalı otomobilin motorunda çıkan yangın, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Melikgazi'de trafikte alevlenen otomobil yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Melikgazi'de seyir halindeyken otomobil alev aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda sürücünün ismi öğrenilemedi. Araç plakası 38 EV 524 olarak kaydedildi.

Müdahale süreci:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İnceleme ve soruşturma:

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri araçta teknik inceleme yaptı ve emniyet birimleri olay yerinde tutanak tuttu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN, ALEV ALAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNİN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN, ALEV ALAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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