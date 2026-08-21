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Mevlid-i şerif, orkestra ve koro eşliğinde Dörtyol Meydanı'nda

Esenler Belediyesi, 23 Ağustos Pazar 20.00'de Dörtyol Meydanı'nda Ammar Acarlıoğlu'nun senfonik düzenlemesiyle Mevlid-i Şerif'i ücretsiz olarak sunuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mevlid-i şerif, orkestra ve koro eşliğinde Dörtyol Meydanı'nda

Esenler'de program

Esenler Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in doğum günü vesilesiyle özel bir anma programı düzenliyor. Etkinlik Esenler Dörtyol Meydanı'nda 23 Ağustos Pazar günü 20.00'de başlayacak ve halka açık, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Programın odağında Süleyman Çelebi'nin 15. yüzyılda kaleme aldığı ve uzun yıllardır toplumsal hafızada yer tutan Mevlid-i Şerif bulunuyor. Eser, bu kez geleneksel okuma biçiminden farklı bir sahne düzeniyle, geniş bir dinleyici kitlesine taşınacak.

Yeni senfonik düzenleme

Ammar Acarlıoğlu tarafından senfonik ve orkestral yaklaşımla yeniden düzenlenen Mevlid-i Şerif, ilk kez bir meydanda orkestra ve koro eşliğinde seslendirilecek. Düzenleme, ilk kez meydanda icra edilecek olmasıyla dikkat çekiyor ve eserin hüznünü, sevincini, coşkusunu orkestral unsurlarla ifade etmeyi hedefliyor.

Senfonik altyapı, koro ve kadim enstrümanların birlikte kullanıldığı düzenleme ile geleneksel mevlid formu modern müzik imkânlarıyla buluşturuluyor. Eserin sahneye yansıtılmasında orkestral doku ve vokal düzenlemeler, Mevlid'in farklı bölümlerinin duygusal geçişlerini destekleyecek biçimde kurgulandı.

Ammar Acarlıoğlu'nun değerlendirmesi

Ammar Acarlıoğlu, çalışmanın amacını ve sürecini şu sözlerle aktardı: "Mevlid-i Şerif üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Çünkü sadece bir beyitler bütünü değil, bahirlerden oluşan bir deryadır. Bunu yeni nesle daha anlaşılır bir biçimde sunma gayretinden yola çıktık. Bestesinin başladığı günle bitişi on yıllık bir zamanı kapladı. Demlenerek, her ifadesi üzerinde uzun uzun düşünülerek kurgulandı. Modern sanat, yorum teknikleri ve kadim enstrüman ikilisi ile dinleyicinin gönlünde tarifsiz bir yer edindi. Yaklaşık bir yıllık bir mutfak aşamasından sonra eser dinleyiciyle buluştu. Şimdi ise Mevlid-i Şerif’i bu düzenlemesiyle ilk kez sahnede dinleyiciyle buluşturacağız".

Acarlıoğlu, program öncesinde duyduğu heyecanı ve katkı verenlere şükranını dile getirerek, "Eserin halkımızla buluşmasına vesile olan Esenler Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MEVLİD-İ ŞERİF, AMMAR ACARLIOĞLU’NUN SENFONİK VE ORKESTRAL DÜZENLEMESİYLE İLK KEZ BİR MEYDANDA...

MEVLİD-İ ŞERİF, AMMAR ACARLIOĞLU’NUN SENFONİK VE ORKESTRAL DÜZENLEMESİYLE İLK KEZ BİR MEYDANDA SESLENDİRİLECEK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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