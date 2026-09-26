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MHP Bursa teşkilatları İznik'te istişare kampında gündemi masaya yatırdı

MHP Bursa teşkilatları İznik'te düzenlenen istişare kampında sosyal medyanın etkileri, fon vurgunu iddiaları ve TBMM'ye sunulan düzenleme ele alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Merve Çelik

MHP Bursa teşkilatları İznik'te istişare kampında gündemi masaya yatırdı

Kamp ve katılımcılar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatları tarafından düzenlenen istişare kampı, Bursa’nın İznik ilçesindeki DSİ Tesislerinde gerçekleştirildi. Programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Kamp, yerel teşkilatların iletişimini güçlendirmek ve yeni dönem çalışmaları için yol haritası belirlemek amacıyla düzenlendi.

Büyükataman'ın gündem değerlendirmeleri:

Kampın açılış konuşmasını yapan İsmet Büyükataman, Türkiye gündemine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Büyükataman, özellikle dijital mecraların genç nesiller üzerindeki risklerine dikkat çekerek sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının olumsuz etkilerini vurguladı.

Büyükataman, kamuoyunda tartışılan "fon vurgunu" iddialarına ilişkin de partinin süreci yakından takip ettiğini belirtti ve bu kapsamda yasal düzenleme ihtiyacına işaret etti. Konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak başından bu yana ciddi bir hassasiyet içerisindeyiz. Hassasiyetlerimizi dikkate alan, hukuki tahrifatları göz ardı etmeyecek bir çerçevede yasal düzenleme ihtiyacını gündeme getirdik. Bu kapsamda bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduk" ifadelerine yer verdi.

Meclis ve devlet vurgusu:

Büyükataman, Meclis faaliyetlerine ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Meclisimizin bu konuda kararlı bir çalışma yürüteceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak atılacak her türlü adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz." Ayrıca devletin süreci yakından izlediğini belirterek, "Devlet bekler, takip eder. Bütün meselelerin en ince detayına kadar takipçisi olur. Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar ve kamu vicdanını rahatsız eden unsurlar hakkında gerekli adımları atar" ifadelerini kullandı.

Kamp boyunca teşkilat çalışmaları, yerel ve genel siyasi gündem ile yeni dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği; katılımcıların öneri ve raporlarının not edildiği öğrenildi. Toplantıların ardından oluşturulacak iletişim ve eylem planlarının önümüzdeki dönemde sahada uygulanması hedefleniyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BURSA TEŞKİLATLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN İSTİŞARE KAMPI BURSA&#039;NIN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BURSA TEŞKİLATLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN İSTİŞARE KAMPI BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDEKİ DSİ TESİSLERİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KAMPA MHP GENEL SEKRETERİ VE BURSA MİLLETVEKİLİ İSMET BÜYÜKATAMAN, MHP BURSA MİLLETVEKİLİ FEVZİ ZIRHLIOĞLU, MHP BURSA İL BAŞKANI MEHMET EMİN ÖZCANBAZ İLE ÇOK SAYIDA TEŞKİLAT MENSUBU KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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