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Milli takım konakladığı otelde taraftar seliyle karşılandı

Fransa maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'ndaki yürüyüşün ardından Başiskele'deki otelde toplanan yüzlerce taraftar, millilere coşkuyla destek verdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:06

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milli takım konakladığı otelde taraftar seliyle karşılandı

A milli kafile otele döndü:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda yapılan kısa yürüyüşün ardından konakladıkları otele döndü.

stadyum yürüyüşü ve moraller:

Stadyumdaki kısa yürüyüşte millilerin moralli oldukları gözlendi. Taraftarların alkış ve tezahüratları eşliğinde yapılan tur, oyuncuların motivasyonuna olumlu yansıdı.

otel önünde karşılama ve güvenlik:

Başiskele'deki otel önünde yüzlerce taraftar milli kafileyi coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculara yoğun ilgi gösterirken, otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Maç hazırlıkları sürerken, yarın oynanacak Fransa karşılaşması öncesi yaşanan bu karşılama, takım için moral kaynağı oldu.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FRANSA MAÇI ÖNCESİ KOCAELİ STADYUMU&#039;NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KISA YÜRÜYÜŞÜN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FRANSA MAÇI ÖNCESİ KOCAELİ STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KISA YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN KONAKLADIĞI OTELE DÖNERKEN YÜZLERCE TARAFTAR TARAFINDAN COŞKUYLA KARŞILANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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