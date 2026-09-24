Vatandaşların müdahalesiyle Adana'da sulama kanalına düşen sürücü kurtarıldı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Vatandaş müdahalesi:

Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobile müdahale ederek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların çabasıyla sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu veya kimliği hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin detaylar yetkililerce yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI.