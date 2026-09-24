Muğla'da zarar gören Atatürk büstü okul bahçesinde onarıldı

Müdahale ve onarım süreci:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yer alan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri derhal okula intikal etti. Yetkililer, olayın bildirilmesinin ardından yapılan hızlı müdahalenin okul yönetimiyle koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Onarım çalışmasının ayrıntıları:

Ekiplerin yerinde yaptığı inceleme sonrası büst üzerinde gerekli onarım ve bakım uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulanan restorasyon işlemleriyle büst eski görünümüne kavuşturuldu ve çevresindeki düzenlemeler tamamlandı. Belediye, kent genelindeki okullarda Atatürk büstleri ve Atatürk köşelerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürdüğünü açıkladı.

Başkanın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras onarıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yönelik her türlü saygısızlığın karşısındayız. Kötekli’deki okulumuzda bulunan Atatürk büstünün zarar gördüğünü öğrenir öğrenmez ekiplerimiz harekete geçti ve gerekli onarımı kısa sürede tamamladı. Atatürk’ün hatırasına, Cumhuriyetimizin değerlerine ve çocuklarımıza bıraktığı mirasa her zaman sahip çıkacağız.

Yaşanan olay, yerel yönetimin kamuya açık alanlardaki sembollere verdiği önemi ve okullarda hızlı müdahale kapasitesini gösterdi. Okul yetkilileri ve mahalle sakinleri, onarımın kısa sürede tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ZARAR VERİLEN ATATÜRK BÜSTÜNE HIZLI MÜDAHALE