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Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan E.Ç., yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durdu ve gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 08:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir traktör sürücüsü üzerine takip başlatıldı. Ekiplerin uyarılarına rağmen durmayan sürücü E.Ç., ilçede ekipleri peşinden koşturdu. Takip yaklaşık yarım saat sürdü ve bölgedeki hedef odaklı müdahalelerle sonlandırılmaya çalışıldı.

Kovalamacanın detayları:

Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, sürücüyü durdurabilmek için müdahale etti. Ekipler, şahsın durmaması üzerine havaya ve araca uyarı ateşi açtı. Kovalamaca, sürücünün kullandığı traktörün Asayiş ekibinin aracına çarpmasıyla sona erdi; çarpışmanın etkisiyle traktör hareketsiz kaldı ve sürücü durmak zorunda kaldı.

Gözaltı ve soruşturma:

Çarpışmanın ardından şahıs emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS BÖYLE YAKALANDI.

ŞÜPHELİ ŞAHIS BÖYLE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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