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Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gölet yakınındaki kuru ot ve çalılarda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 08:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve yangının yayılışı:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi yakınlarındaki gölet çevresinde akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otlar ve çalılar tutuştu. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevre alan için risk oluşturdu.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri arazide konuşlanarak hortumlarla yoğun müdahale başlattı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bulgular tamamlandıkça resmi açıklama yapılacak.

ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ.

ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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