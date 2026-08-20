Muş'ta asayiş ekipleri Kültür Mahallesi'nde kesinleşmiş cezası olan kişiyi teslim aldı

Muş'ta aranan şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezindeki bir adreste aranan bir kişi yakalandı. Muş Valiliği'nin açıklamasına göre operasyon Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları

Yapılan çalışmada hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Polis ekipleri, yer tespiti ve yakalama sürecini titiz bir şekilde yürüttü.

hukuki süreç ve teslim

Gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Adli süreç tamamlandıktan sonra şahıs, resmi prosedürlere uygun olarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve benzer vakalarda kamu düzeni ile mağdur haklarına öncelik verildiğini vurguladı.

MUŞ’TA 2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI