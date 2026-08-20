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Muş'ta asayiş ekipleri Kültür Mahallesi'nde kesinleşmiş cezası olan kişiyi teslim aldı

Muş Emniyeti, Kültür Mahallesi'nde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası kesinleşen kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta asayiş ekipleri Kültür Mahallesi'nde kesinleşmiş cezası olan kişiyi teslim aldı

Muş'ta aranan şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezindeki bir adreste aranan bir kişi yakalandı. Muş Valiliği'nin açıklamasına göre operasyon Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları

Yapılan çalışmada hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Polis ekipleri, yer tespiti ve yakalama sürecini titiz bir şekilde yürüttü.

hukuki süreç ve teslim

Gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Adli süreç tamamlandıktan sonra şahıs, resmi prosedürlere uygun olarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve benzer vakalarda kamu düzeni ile mağdur haklarına öncelik verildiğini vurguladı.

MUŞ’TA 2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

MUŞ’TA 2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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