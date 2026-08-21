Müzik sınırları aşıyor: Milano'da Yaşar Üniversitesi'ni temsil eden adım

Yaşar Üniversitesi'nden Avrupa sahnesine temsil

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Payam Gül Susanni, Erasmus+ SALTO kapsamında Milano'da düzenlenecek uluslararası programa Türkiye'den seçilen iki araştırmacıdan biri oldu. Program, İtalya Ulusal Erasmus+ Ajansı INDIRE ve Avrupa Konservatuvarlar Birliği (AEC) iş birliğiyle hayata geçiriliyor ve Türkiye'nin yüksek müzik eğitimindeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Programın içeriği:

Dört gün sürecek etkinlik, "Sınırları Aşan Müzik: Yüksek Müzik Eğitiminde Sürdürülebilir Ortaklıklar İnşa Etmek" başlığı altında, "Yaparak öğrenme" yaklaşımı ile atölye çalışmaları, uygulamalı oturumlar ve toplantıları kapsayacak. Bu yapısal format, akademisyenler ve yönetici katılımcılar arasında deneyim paylaşımını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Beklenen etkiler:

Dr. Susanni, seçilmenin hem kurum hem de ülke açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. "Milano’daki buluşma, Avrupa’nın önde gelen müzik akademisyenlerini ve yöneticilerini bir araya getiriyor," diyerek etkinliğin uluslararası akademik ve sanatsal iş birliklerini güçlendirme potansiyeline dikkat çekti.

Susanni, programdan beklentilerini; bölümün Avrupa ağı içindeki görünürlüğünü artırmak, yeni ortak projeler geliştirmek ve uzun vadede öğrenciler ile akademisyenlere uluslararası deneyim ve ortak araştırma olanakları sağlamak şeklinde özetledi. Ayrıca Milano'daki ağların, gelecekte ustalık sınıfları, konserler ve ortak projeler için kapılar aralayacağı belirtildi.

Etkinliğe katılım, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü için hem kurumsal görünürlüğü artırma hem de öğrenci fırsatlarını genişletme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uluslararası platformlarda kurulacak ilişkilerin, bölümün eğitim ve sanatsal üretim dinamiklerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ PAYAM GÜL SUSANNİ, ERASMUS+ SALTO KAPSAMINDA MİLANO’DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI PROGRAMA TÜRKİYE’DEN SEÇİLEN İKİ ARAŞTIRMACIDAN BİRİ OLDU.