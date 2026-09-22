NEÜ tıp fakültesi akreditasyonla eğitim vizyonunu tescilledi

NEÜ tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı akredite edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 1 Ocak 2030 tarihine kadar akredite edildi. Akreditasyon belgesi, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya takdim edildi.

ziyaret ve değerlendirme:

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek’in rektörlük makamını ziyareti sırasında, tıp eğitiminde kalite güvencesi, ulusal ve uluslararası standartlar ile fakültenin sürdürülebilir gelişim vizyonu ele alındı. Ziyaret, akreditasyon sürecinin kurum içindeki etkilerine ve eğitimin sürekliliğine odaklanan değerlendirmelere sahne oldu.

oryantasyon töreni ve açış dersi:

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, NEÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonu’nda düzenlenen Oryantasyon Haftası Açılış Programı’na katıldı. Programda fakülte dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner öğrencilere ve öğretim üyelerine hitap ederek elde edilen akreditasyonun önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Şükrü Nail Güner şöyle belirtti: Fakültemizin 1 Ocak 2030 tarihine kadar akredite edilmesi, yalnızca elde edilmiş bir belge değil; eğitim kalitemizi sürekli geliştirme ve evrensel standartlarda hekim yetiştirme sorumluluğumuzun somut bir göstergesidir. Bu tescil, aynı zamanda hekimlik ocağımıza yeni adım atan sevgili öğrencilerimize verdiğimiz nitelikli eğitim sözünün resmi bir karşılığıdır

Programda ayrıca Prof. Dr. İskender Sayek tarafından "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türkiye’de Tıp Eğitiminin Hedefleri" başlıklı açış dersi verildi. Tören, akreditasyon belgesinin Prof. Dr. İskender Sayek tarafından NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner’e takdimiyle sonlandı.

süreç ve katkı verenlerin ödüllendirilmesi:

Akreditasyon belgesinin teslim edilmesini takiben düzenlenen törende, akreditasyon sürecine katkı sunan akademik ve idari personel bir araya getirildi. Fakültenin 2021 yılında başlattığı kapsamlı öz değerlendirme çalışmalarından saha denetimlerine kadar geçen 5 yıllık süreçte rol alan koordinatörlere, komisyon üyesi öğretim üyelerine ve idari personele dekanlık tarafından teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi. Törende, akreditasyonun sadece bir belge olmadığı, aynı zamanda kurumun eğitim standartlarını sürekli kılma taahhüdünün resmi bir göstergesi olduğu vurgulandı.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI, TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (TEPDAD) TARAFINDAN 1 OCAK 2030 TARİHİNE KADAR AKREDİTE EDİLDİ. SÜREÇ KAPSAMINDA TESCİLLENEN AKREDİTASYON BELGESİ, TEPDAD BAŞKANI PROF. DR. İSKENDER SAYEK (SOLDA) TARAFINDAN NEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. CEM ZORLU’YA (SAĞDA) TAKDİM EDİLDİ.