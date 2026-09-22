Eğitim dönemindeki hareketlilikte 12 milyonluk sentetik hap operasyonu

Kırıkkale'de narkotik ekiplerinden geniş çaplı operasyon

Kırıkkale'de, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ve üniversite öğrencilerinin kente dönmesiyle artan nüfus hareketliliği sırasında düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri büyük miktarda sentetik hap ele geçirdi. Soruşturmayı yürüten birimlerin çalışması sonucu piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olarak değerlendirilen uyuşturucuya müdahale edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yoğunlaştırılan saha çalışmaları kapsamında iki farklı aracı durdurarak arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada toplam 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Aramalarda gözaltına alınan şüpheliler S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. ve S.O.D. olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğuna dair değerlendirmede bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kent genelinde, özellikle öğrencilerin yoğun olduğu ve nüfus hareketliliğinin arttığı bölgelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kontrollerin ve saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. VE S.O.D. İSİMLİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ