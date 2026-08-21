Niğde'de yaşam boyu öğrenmede kurumlar arası yeni iş birliği planı

Niğde'de komisyon toplantısı:

Niğde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin planlamalar gündeme alındı.

Katılımcılar ve kurumsal temsil:

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Gündoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, İl Müftü Yardımcısı Azime Betül Demirel Yiğit, Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin ile ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri ve kamu kurumları, meslek kuruluşları, kooperatif ve muhtarlık temsilcileri katıldı. Katılımcılar, mevcut kurs ağlarının etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu ele aldı.

Değerlendirme ve 2026-2027 planları:

Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamındaki hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirildi; açılan kursların kapsamı, istihdama yönelik mesleki eğitimler ve kurumlar arası yürütülen iş birliği uygulamaları masaya yatırıldı. Katılımcılar, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda açılması planlanan yeni kurs alanları ve mesleki eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Komisyon, hayat boyu öğrenme çalışmalarının daha etkin ve yaygın yürütülmesi, vatandaşların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile istihdam odaklı eğitimlerin artırılması hedefiyle kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesine karar verdi. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için planlamaların uygulanmasına yönelik adımların koordine edilmesi amaçlanıyor.

NİĞDE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN YENİ DÖNEM PLANLAMASI