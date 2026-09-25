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Niğde'de yeni eğitim dönemine yönelik koordinasyon toplantısı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis’te birimler arası iş birliğini güçlendirip öğrenci hizmetlerini planladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğde'de yeni eğitim dönemine yönelik koordinasyon toplantısı

Toplantı düzenlendi:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmak amacıyla birimler arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis’te yapılan buluşmada kurumun öğrencilere yönelik hizmetlerinin planlanması ve eşgüdümü ele alındı.

Gündem ve hedefler:

Toplantıya Yurt Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Spor Faaliyetleri ve Eğitim Faaliyetleri birimlerinden temsilciler katıldı. Oturumlarda öncelikli olarak öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar, eğitim destekleri ile sosyal ve sportif gelişimlerinin güçlendirilmesi konuşuldu.

Ortak projeler ve saha uygulamaları:

Katılımcılar, birimler arası iş birliğini artıracak ve öğrencilere doğrudan katkı sağlayacak ortak proje fikirlerini değerlendirdi. Toplantı kayıtlarına göre sahada etkinliğin artırılması ve projelerin uygulanabilirliğinin sağlanması üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Sonuç olarak toplantı, öğrencilerin eğitim hayatını destekleyecek hizmetlerin koordineli yürütülmesi ve birimler arası iletişimin güçlendirilmesi hedefiyle tamamlandı.

NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ; YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİ...

NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ; YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİ PLANLAMAK AMACIYLA BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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