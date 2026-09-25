Okul güvenliği için çok kurumlu plan: Hakkâri'de önlemler masaya yatırıldı

Hakkâri valiliğinde yapılan toplantı

Hakkâri’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul sağlığı ve güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali İbrahim Taşyapan başkanlık etti ve eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğine yönelik tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde; okul ve çevre güvenliğinin artırılması, okul servislerinin denetlenmesi, trafik güvenliği, zararlı alışkanlıklarla mücadele, başıboş sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kantin ve yemekhane denetimleri, siber güvenlik, sağlık tedbirleri ve taşımalı eğitim konuları ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve öncelikler:

Çalışmaların, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Vali İbrahim Taşyapan, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti ve aile ile okul iş birliğinin eğitim sürecinde hayati bir rol oynadığını vurguladı.

HAKKÂRİ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA OKUL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.