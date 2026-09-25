Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Okul güvenliği için çok kurumlu plan: Hakkâri'de önlemler masaya yatırıldı

Hakkâri’de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026-2027 yılı için okul sağlığı ve güvenliği, servis, trafik, kantin ve siber güvenlik önlemleri görüşüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul güvenliği için çok kurumlu plan: Hakkâri'de önlemler masaya yatırıldı

Hakkâri valiliğinde yapılan toplantı

Hakkâri’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul sağlığı ve güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali İbrahim Taşyapan başkanlık etti ve eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğine yönelik tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde; okul ve çevre güvenliğinin artırılması, okul servislerinin denetlenmesi, trafik güvenliği, zararlı alışkanlıklarla mücadele, başıboş sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kantin ve yemekhane denetimleri, siber güvenlik, sağlık tedbirleri ve taşımalı eğitim konuları ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve öncelikler:

Çalışmaların, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Vali İbrahim Taşyapan, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti ve aile ile okul iş birliğinin eğitim sürecinde hayati bir rol oynadığını vurguladı.

HAKKÂRİ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ...

HAKKÂRİ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA OKUL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı
images

Ücretsiz etütle sınav maratonuna destek: Sağlık-Sen Şırnak üç yılda 530 öğrenciy...
images

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden sürdürülebilirlikte dikkat çeken sıçrama
images

Niğde'de yeni eğitim dönemine yönelik koordinasyon toplantısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Enflasyonla mücadelede reel sektöre öncelik çağrısı

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor