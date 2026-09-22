Nükleer iş birliğinde yeni adım: SMR ve 4. nesil değerlendirmesi başlıyor

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği için mutabakat sağlandı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje yürütecek; hedef, küçük modüler reaktörler (SMR) ve 4’üncü nesil reaktör tasarımlarının uygulanabilirliğini kapsamlı biçimde incelemek.

projenin kapsamı:

Varılan anlaşma kapsamında ABD’li firmaların geliştirdiği 4 farklı SMR tasarımı ve 5 farklı 4’üncü nesil reaktör tasarımı, teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından detaylı olarak değerlendirilecek. Çalışmada tasarımsal özellikler, maliyet projeksiyonları, lisanslama durumları, tedarik zinciri analizleri ve SWOT çalışmaları yer alacak.

Ayrıca finansman kaynakları ve modelleri, yetkilendirme süreçleri, acil durum planları, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve gibi uygulamaya dönük başlıklar ele alınacak. Analizlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak.

Projenin finansmanı USTDA tarafından karşılanacak olup, anlaşma yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli ve en az bir yıl sürecek bir teknik çalışma öngörüyor.

tören ve katılımcılar:

İmza töreni New York’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ziyareti sırasında Türkevinde gerçekleştirildi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat etti; imzaları ise TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy attı.

Bakan Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2053 net sıfır emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda enerji sepetini çeşitlendirme kararlılığını vurguladı ve büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra ülkenin ihtiyaçlarına uygun alternatifleri titizlikle değerlendireceklerini belirtti.

geçmiş ve stratejik çerçeve:

Bu anlaşmanın temelleri geçen yıl atıldı. Bakan Bayraktar, 25 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştı. Söz konusu çerçeve anlaşma, Türkiye ile ABD’li şirketler arasındaki olası iş birliklerini destekleyecek nitelikte bir zemin oluşturdu.

Taraflar, yapılacak teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonrasında hangi tasarımların Türkiye için uygulanabilir olduğuna dair net veriler elde etmeyi ve bunları enerji planlamasına entegre etmeyi hedefliyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA NÜKLEER ENERJİ ALANINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİNE VARILMASINA İLİŞKİN "EMİSYON VE ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA, ENERJİ SEPETİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEKTE KARARLIYIZ. BÜYÜK ÖLÇEKLİ NÜKLEER SANTRALLERİMİZİN YANI SIRA ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA EN UYGUN ALTERNATİFLERİ TİTİZLİKLE ÇALIŞARAK GÜÇLÜ VE MODERN BİR ENERJİ ALTYAPISI İNŞA ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.