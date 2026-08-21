Ortaklık kavgası 40 milyon liraya mal oldu: baba ve oğlu öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, iddiaya göre bir inşaat ortaklığına ilişkin 40 milyon liralık alacak-verecek anlaşmazlığı, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre müteahhit olan Mehmet Nuri Ataş (46), ortaklık ilişkisi bulunduğu emekli polis memuru Aytekin Fil (53) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Ataş, iş yerinde Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil (48)'e ateş etti ve olay yerinden ayrıldı.

Çiftin oğlu Sinan Fil (30), şüpheliyi yakalamak amacıyla şüphelinin aracına bindi. Bu sırada yaşanan arbede sonucunda Ataş, Sinan Fil'i başından vurdu. Şüpheli, vurduğu Sinan Fil ile aynı araçla yaklaşık 5 kilometre ilerledi ve Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde ağır yaralı haldeki Sinan'ın bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aytekin Fil, burada hayatını kaybetti. Sinan Fil ise şüphelinin aracında hayatını kaybetti. Yaralanan Neslihan Fil hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakalanma ve yargı süreci:

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi saklandığı evde kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ataş'ın ortaklık işleri yaptıklarını, kendisine düşen 40 milyon liranın ödenmediğini söylediği ve bu nedenle tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına konuşan zanlı, "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir" dedi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Aytekin ve Sinan Fil için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi ve baba-oğul toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet ve adli makamlar delil değerlendirmesi ile ifadeleri işleyerek dosyayı savcılığa iletti.

Yaşananlar, ortaklık ve alacak-verecek anlaşmazlıklarında gerilim yönetiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, konuyla ilgili adli sürecin sonuçlanacağını ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağını bildirdi.

ADANA’DA 40 MİLYON LİRALIK ALACAK-VERECEK MESELESİ NEDENİYLE EMEKLİ POLİS MEMURU AYTEKİN FİL VE OĞLU SİNAN FİL’İ ÖLDÜREN, NESLİHAN FİL’İ İSE YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ SIRADA, "OLAYLARI BİLMEDEN ÖN YARGILI OLMAYIN LÜTFEN. DEVLETİN MAHKEMELERİ BUNA KARAR VERİR" DEDİ.