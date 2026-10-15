Osman Gazi Karadeniz yolunda: Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu göreve hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazinin Mavi Vatan’daki görev yerine gitmek üzere hazır olduğunu duyurdu. Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası’ndaki yerli doğal gaz üretimi iki kat artacak ve günlük üretim 20 milyon metreküp hedefine ulaşacak.

Platformun boyutları ve inşa süreci:

Osman Gazi, yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda bir yapıya sahip olup toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahiptir. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunmakta; bu tesislerden 11 Sakarya Gaz Sahası’na uygun şekilde yeniden inşa edilmiş (bunların 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında), diğer 10 tesis ise gerekli modifikasyonlarla entegre edilmiştir.

Filyos’ta gerçekleştirilen modifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinde yaklaşık 7 bin kişi görev aldı. Platformdaki elektrik altyapısı kapsamında toplam 642 kilometre elektrik kablosu döşendi ve bakım hazırlıklarında günlük ortalama 6 kilometre kablolama gerçekleştirildi. Borulama çalışmalarında ise yaklaşık 30 kilometre borulama yapıldı.

Operasyon, güvenlik ekipmanları ve uğurlama:

Platformun güvenlik donanımlarından biri olan Alev Kulesi, Ağustos 2026'da platforma monte edildi. Alev Kulesi 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve yaklaşık 260 ton ağırlığında olup başarıyla yerine yerleştirildi.

Osman Gazi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Filyos Limanı'ndan Karadeniz’e uğurlanacak. Platform karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bir lokasyonda, 140 kişilik personel kapasitesiyle 7/24 esaslı olarak ve 20 yıl boyunca görev yapacak; işlenen gazı kullanıma hazır hale getirip ulusal şebekeye iletecek.

Platformun ismi 27 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi; 29 Mayıs 2025'te ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos’a uğurlanmıştı. Filyos'ta sürdürülen akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri sırasında platformda kapsamlı yeniden yapılandırma ve modifikasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Üretim hedefleri ve ekonomik etkisi:

Sakarya Gaz Sahası’nda mevcut günlük üretim 9,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor; Osman Gazi devreye alındığında bu üretim 20 milyon metreküp seviyesine çıkacak. Bugün itibarıyla yerli doğal gaz kullanan 4 milyon hane bulunurken, platformun hizmete girmesiyle bu sayı 8 milyon haneye yükselecek.

Platformun günlük üretiminin bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlik bir ekonomik büyüklüğe denk geldiği; yıllık katkısının ise yaklaşık 3,5 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Bakan Alparslan Bayraktar sosyal medya paylaşımında, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize giden yolda, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Mavi Vatan’daki görev yerine gitmek için hazır" ifadelerini kullandı ve platformun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, Osman Gazi’nin göreve uğurlanmasının ardından bu yıl sonu itibarıyla alev kulesinden ilk gazın yakılacağını ve 2027 yılının başında üretime başlanmasını planladıklarını belirtiyor. Böylelikle Sakarya Gaz Sahası’ndaki ikinci faz tamamlanmış olacak ve yerli üretimde önemli bir adım daha atılmış olacak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE'NİN İLK YÜZER ÜRETİM PLATFORMU OSMAN GAZİ'NİN MAVİ VATAN'DAKİ GÖREV YERİNE GİTMEK İÇİN HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ.