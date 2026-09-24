Palamut toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi sağ bulundu

Palamut toplamak için ormana çıkan kişi kısa sürede bulundu
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü'nde palamut toplamak amacıyla ormanlık alana çıkan H.K.'den bir süre haber alınamayınca yakınları durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları
Ekipler, arazide koordineli şekilde arama yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda H.K. kısa sürede ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Sonraki adımlar
Olay yerinde görevli birimler tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere sürecin devam ettiği, şahsın durumuna ilişkin resmi açıklamanın beklendiği bildirildi.
BİNGÖL'DE KAYBOLAN ŞAHIS, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU.
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