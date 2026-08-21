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Pazarlarda tartı noktalarıyla vatandaşın hakkı korunuyor

Kuşadası Zabıta ekipleri semt pazarlarında fiyat etiketi ve gramaj denetimi yapıyor; tartı noktalarında vatandaşlar ürünleri anında tartıp kontrol ediyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Pazarlarda tartı noktalarıyla vatandaşın hakkı korunuyor

Kuşadası Belediyesi pazarlarında denetimler sürüyor

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki semt pazarlarında düzenli fiyat etiketi ve gramaj denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve adil bir alışveriş yapmasını sağlamak; aynı zamanda esnaf arasında haksız rekabetin önüne geçmek olarak açıklandı.

tartı noktalarının işleyişi:

Pazar alanlarında kurulan tartı denetim noktaları sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri anında tartarak gramaj kontrolü yapabiliyor. Alışveriş sırasında gramaj eksikliği fark eden yurttaşlar, doğrudan zabıta ekiplerine başvurarak durumu bildirebiliyor; inceleme sonucunda gramaj farkı tespit edilen ürünleri satan esnaf hakkında işlem uygulanıyor.

etiket ve gramaj kontrollerinin hedefleri:

Denetimlerde ürünlerin üzerinde bulunması zorunlu olan fiyat etiketleri, ürün cinsi, menşei ve kilogram bazlı fiyat bilgileri titizlikle inceleniyor. Ekipler, hem tüketici haklarını korumayı hem de pazar ortamında şeffaf fiyatlamayı ve dürüst satışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduğunu belirtirken, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini duyurdu. Bu uygulamalarla halkın güvenli ve adil bir alışveriş ortamına kavuşması amaçlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SEMT PAZARLARINDA FİYAT ETİKETİ VE GRAMAJ DENETİMİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SEMT PAZARLARINDA FİYAT ETİKETİ VE GRAMAJ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN, VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞ SIRASINDA ÜRÜNLERİNİ TARTARAK KONTROL EDEBİLMELERİ İÇİN TARTI NOKTALARI OLUŞTURUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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