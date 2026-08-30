Rektör açıklaması: Cem Yılmaz’ın sağlık durumu iyi

ÇOMÜ’den yapılan bilgilendirme:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, ünlü oyuncu Cem Yılmaz ile ilgili operasyonun ardından kamuoyuna kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, süreci yürüten ekibin ve rektörlüğün bilgilendirme yaptığı belirtildi.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu yaptığı açıklamada, operasyonun ardından Cem Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Rektör Erenoğlu, hastanın takibinin sürdüğünü vurgulayarak kamuoyuna teşekkür etti.

operasyonu gerçekleştiren hekimin sözleri:

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de operasyonu gerçekleştiren ekip içinde yer aldığı bilgisiyle açıklamalarda bulundu. Akşit’in açıklamalarında operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği bildirildi.

Kamuoyuna iletilen bilgiler, hem üniversite yönetiminin hem de ilgili klinik ekibin süreci takip ettiğini gösteriyor. Yetkililer, gerekli kontrollerin devam ettiğini ve ek bilgilendirmelerin uygun görüldüğünde paylaşılacağını belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu: "Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi"