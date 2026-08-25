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Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Altıeylül Belediyesi, 11 parkta akrilik ve EPDM zemin uygulamaları, tel örgü yenilemeleri ile spor aletleri ve oyun gruplarını yenileyerek güvenli, modern alanlar sunuyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Altıeylül Belediyesi parkları yenileyerek kullanım kalitesini yükseltiyor

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ortak kullanım alanlarını daha güvenli, modern ve işlevsel hale getirmek için kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Ekiplerin önceliğinde çocuk oyun alanları, semt spor sahaları ve koşu yolları gibi yoğun kullanılan mekanlar yer alıyor.

yapılan çalışmaların kapsamı:

İlçe genelinde 11 parktaki semt spor sahalarında akrilik zemin boyama işlemleri tamamlandı ve sahaların çevresindeki tel örgüler yenilenerek spor alanlarının düzenli ve güvenli görünmesi sağlandı. Çalışmaların uygulandığı parklar arasında 1. Gündoğan Mahallesi Şehit Ersin Erbil Parkı, Şehit Ramazan Yıldız Parkı, Hasan Basri Çantay Mahallesi Aydın Nazillioğlu Parkı, Şehit Süleyman Ordu Parkı, Rüzgar Caddesi Parkı, Bahçelievler Korsan Parkı, Uygur Parkı, Plevne Mahallesi Şehit Gökhan Bakır Parkı, İsmail Akçay Parkı, Baro önü park alanı ile Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Ahmet Kurt Parkı bulunuyor.

Parklardaki yenileme çalışmaları oyun grupları ile sınırlı kalmadı. Şehit Aydın Nazillioğlu Parkı, Bahçelievler Uygur Sokak üzerindeki park ve Şehit Atilla Kaya Parkı nda spor aletleri değiştirildi ve zeminler karo kauçuk ile yenilendi. İsmail Akçay Parkı nda ise koşu yolunun EPDM zemin kaplaması yenilenerek koşu ve yürüyüş kullanımına uygun, uzun ömürlü bir zemin sağlandı. Buna ek olarak Bahçelievler Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Korsan Park, Plevne Şehit Gökhan Bakır Parkı, Plevne İsmail Akçay Parkı ve Hasan Basri Çantay Şehit Süleyman Ordu Parkı nda da karo kauçuk uygulamaları yapıldı.

gelecek etap ve hedefler:

Belediye yetkilileri, çalışmaların ikinci etabında ilk etapta bakım ve yenileme gerçekleştirilen 11 parkta bulunan çocuk oyun gruplarını yenilemeyi planlıyor. Ekipler mevcut oyun gruplarının değişimini ve bakımlarını yaparken, oyun alanlarının zeminleri de karo kauçukla kaplanacak. Yapılacak düzenlemelerle çocukların parklarda daha güvenli ve konforlu koşullarda oyun oynayabilmesi ve parkların genel görünümünün modernleşmesi hedefleniyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, parkların ilçedeki sosyal yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak parkların bakım ve yenileme çalışmalarına titizlikle devam edileceğini belirtti. Başkan Şehirli çalışmaların ilçe genelinde sürdüğünü, semt spor sahalarının zemin ve tel örgü yenilemelerinin yanı sıra oyun grupları ve spor aletlerinin de elden geçirildiğini ifade etti ve Altıeylül ün her mahallesinde ihtiyaçlara cevap veren, güvenli ve nitelikli alanlar oluşturma hedefini yineledi.

ALTIEYLÜL&#039;DE PARKLARA GÜVENLİ VE MODERN DOKUNUŞ

ALTIEYLÜL'DE PARKLARA GÜVENLİ VE MODERN DOKUNUŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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