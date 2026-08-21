Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip

MTSO başkanından adaylık açıklaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaklaşan oda seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olduğunu sosyal medya hesabında yayımladığı bir video ile duyurdu. Sadıkoğlu, açıklamasında önümüzdeki dönemde de üyelerin çıkarlarını öne çıkaracak bir yönetim sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

yeniden adaylık mesajı:

Videoda üyelerine doğrudan hitap eden Sadıkoğlu, bugüne kadar benimsedikleri 'herkesin odası' anlayışını birlikte devam ettirme kararlılığını vurguladı. Başkan Sadıkoğlu, 'Bugüne kadar olduğu gibi, "herkesin odası" anlayışını sizlerle birlikte sürdürmeye ve bir dönem daha sizlere hizmet etmeye talibiz' ifadelerini kullandı. 'Makama değil, üyelerimize hizmete talibiz' söylemi videonun ana vurgularından biri oldu.

yönetim anlayışı ve öncelikler:

Sadıkoğlu, görevleri süresince özellikle pandemi ve deprem gibi zor dönemde üyelerin sıkıntılarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Odamızın kapılarını herkese açtıklarını, ayrıştırmayan ve farklılaştırmayan bir yapı oluşturduklarını belirten Sadıkoğlu, samimiyetlerinin her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Açıklamasında ayrıca, 'Birilerinin talimatıyla değil, sizlerin desteğiyle buradayız' diyerek kararının üyelerin desteğine dayandığını vurguladı. Son bölümde ise 'Şahsımız için değil, şehrimiz için desteklerinizi bekliyoruz' sözleriyle üyelerden destek çağrısı yaptı.

Sadıkoğlu'nun mesajı, MTSO içindeki yönetim anlayışını ve önceliklerini özetlerken, yaklaşan seçim sürecinde üyelerin rolüne dikkat çekti. Başkanın sosyal medya üzerinden yaptığı bu duyuru, adaylık sürecinin ilk resmî adımı olarak yorumlanıyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU: "MAKAMA DEĞİL, ÜYELERİMİZE HİZMETE TALİBİZ"