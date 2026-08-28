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Şahinbey'den 30 ağustos vurgusu: irade, inanç ve fedakarlık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümünde bağımsızlık vurgusu yaparak şehitleri rahmet ve minnetle andı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'den 30 ağustos vurgusu: irade, inanç ve fedakarlık

Başkanın mesajı:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, tarihin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirdiği zaferin önemine işaret etti. Tahmazoğlu, mesajında "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık, iman ve fedakarlık:

Başkan Tahmazoğlu, vatan savunmasında hayatını kaybedenler ve gazilere şükranlarını ileterek, "Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Mesajda, ecdadın sarsılmaz inancı ve milletin birliği vurgulandı.

Tahmazoğlu, zaferin milletin tüm fertlerinin katıldığı olağanüstü bir mücadeleyle kazanıldığını belirterek, "Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk ve şehitlere saygı:

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına atıfta bulunan Tahmazoğlu, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti. Ayrıca, şanlı ordunun mensuplarının Zafer Bayramı'nı kutladı.

Belediye başkanı, bu duygularla hem tarihsel bilincin korunmasının hem de gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti ve şehrin bu mirasa sahip çıkma kararlılığını yineledi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, YAYIMLADIĞI MESAJLA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, YAYIMLADIĞI MESAJLA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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