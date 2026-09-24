Motor kapağında paket: Bingöl'de 1 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de operasyon detayları:

Bingöl İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayda toplam 1 kilo 348 gram esrar maddesi bulundu.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş paketler halinde tespit edilen esrar, emniyetteki ilk incelemeye göre toplam 1 kilo 348 gram olarak kayda geçti. Maddeye el konulup delil işlemleri başlatıldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve soruşturma kapsamında yasal süreç sürdürüyor.

BİNGÖL'DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİZLENMİŞ 1 KİLO 348 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.