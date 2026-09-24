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Bozkurt: Gebzespor deplasmanı kazanılması gereken bir sınav

Elazığspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, Gebzespor'un güçlü ve tempolu bir kadro kurduğunu, iç saha avantajıyla zorlu bir deplasman beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bozkurt: Gebzespor deplasmanı kazanılması gereken bir sınav

Elazığspor, Gebzespor maçı için saha çalışmalarını sürdürüyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında deplasmanda Güzide Gebzespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Serdar Bozkurt, maç öncesi yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına takımın hazırlıkları ve rakip değerlendirmesi hakkında bilgi verdi.

Bozkurt'un değerlendirmesi:

Bozkurt, Gebzespor hakkında, "Dinamik, koşan, temposu yüksek bir takım kurmuşlar" ifadelerini kullanarak rakibin iç sahada daha farklı oynadığını vurguladı. Seyircisiyle bütünleşen ve saha içinde çalışkan bir ekiple karşılaşacaklarını belirten teknik adam, karşılaşmayı önemli bir deplasman olarak nitelendirdi.

Hazırlık ve hedefler:

Maçın zorlu geçeceğini söyleyen Bozkurt, hazırlıkları bu bilinçle yaptıklarını aktardı. Haftasonu oynanan maçtan elde edilen olumlu sonucu geride bıraktıklarını ve takımın bundan etkilenmemesi gerektiğini belirtti. "Unutmak gerekiyor, onun havasıyla yaşamamak gerekiyor" sözleriyle, oyuncuların odaklanmasının önemine dikkat çekti.

Elazığspor cephesinde hedef, Güzide Gebzespor karşısında sahadan istenen skor ve oyun anlayışıyla ayrılmak. Bozkurt, tecrübe vurgusu yaparak, hem saha içi disiplin hem de rakibin temposuna karşı dengeli bir performans sergilemek istediklerini ifade etti.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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