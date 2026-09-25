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Şanlıurfa'dan dört ile yayılan yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ağına yönelik 47 şüpheli adliyeye sevk edildi, milyonlarca lira el konuldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'dan dört ile yayılan yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı ve mali tespitler:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 282 nci maddeleri uyarınca başlatıldı.

Gözaltılar ve il bazında çalışmalar:

Operasyon, Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı olarak yürütüldü. Polis ekipleri operasyonlarda 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirildi ve haklarında yürütülen işlemler devam ediyor.

El konulan mal varlıkları ve deliller:

Adres aramalarında ele geçirilen deliller arasında 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu; yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerinde 9 araç ve 3 taşınmaz haczedildi. Yürütülen incelemeler sonucunda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

Soruşturma ve adli süreç ilerledikçe elde edilen mali kayıtlar, elektronik deliller ve operasyon sırasında ele geçirilen materyallerin dava sürecinde kullanılması hedefleniyor. Yetkililer, benzer suç şebekelerine karşı çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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