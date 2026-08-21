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Sarıgöl'de yazdan kalan lezzetler kış sofralarını zenginleştiriyor

Sarıgöl'de yaz ürünlerinin bolluğu, evlerde konserve, salça, reçel ve bu yıl yeniden canlanan domates kurutma geleneğiyle kışa hazırlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl'de yazdan kalan lezzetler kış sofralarını zenginleştiriyor

yazın bereketi evlere giriyor:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz sebze ve meyvelerinin bol olmasıyla birlikte ev hanımları kış hazırlıklarını hızlandırdı. Bağ ve bahçelerde yetişen ürünlerin yanı sıra pazarlardaki çeşitlilik de artınca, evlerde hummalı bir çalışma başladı. Konserve, salça ve reçel yapımı geleneksel olarak sürdürülürken bu yıl domates kurutma da yeniden yaygınlaşıyor.

hazırlık yöntemleri ve saklama:

Evlerde toplanan ürünler önce sınıflandırılıyor, taze olarak tüketilmeyecekler konserveye veya salçaya dönüştürülüyor. Reçeller özellikle meyve bolluğu olan ailelerde kış için tercih edilen ürünler arasında. Domatesler ise hem salça yapılmakta hem de dilimlenip güneşte kurutularak saklanıyor; kurutma işlemi, yaz güneşinin sağladığı imkanlarla uzun süre dayanacak bir ürün ortaya çıkarıyor.

günlük yaşamda etkisi:

Sarıgöllü kadınlar hem kendi bahçelerinden çıkan ürünleri değerlendiriyor hem de pazardan alınanlarla kışlık stok oluşturuyor. Ev hanımlarından Hülya Akkaya, "Bu yaz sebze ve meyveler oldukça bol. Bağımızda, bahçemizde ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Sıcak havalar devam ederken konservelerimizi, reçellerimizi ve kışlık salçalarımızı yapıyoruz. Bu yıl ilk kez domates kurutmaya başladım. Çok güzel oluyor. Yazdan kışlıklarımızı tamamlayabilirsek kışın rahat ederiz." diyerek hazırlıkların önemini vurguladı.

Sonuç olarak Sarıgöl'de yaz bereketi, geleneksel yöntemlerle kış sofralarına taşınıyor; üretim ve saklama süreçleri hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de mevsimsel lezzetlerin korunmasına imkan tanıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAZ MEVSİMİNİN BEREKETİ KIŞ SOFRALARINA TAŞINIYOR. SEBZE VE...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAZ MEVSİMİNİN BEREKETİ KIŞ SOFRALARINA TAŞINIYOR. SEBZE VE MEYVELERİN BOLLAŞMASIYLA BİRLİKTE SARIGÖLLÜ EV HANIMLARI, KIŞ AYLARINDA TÜKETMEK ÜZERE EV YAPIMI KONSERVE, SALÇA VE REÇEL HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. BU YIL İSE GELENEKSEL KIŞ HAZIRLIKLARINA DOMATES KURUTMA DA EKLENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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