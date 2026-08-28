Sarkatlar’ta vefa: Kıbrıs gazisi Nazlım Abay son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni ve uğurlama
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Sarkatlar Köyü’nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay hayatını kaybetti. Abay için köyde askeri tören düzenlendi.
cenaze namazı ve defin:
Gazi Abay’ın cenazesi Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
resmi katılım ve başsağlığı:
Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu cenaze namazı ve defin törenine katılarak Gazi Nazlım Abay’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
SİMAV’DA KIBRIS GAZİSİ NAZLIM ABAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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