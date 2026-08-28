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Sarkatlar’ta vefa: Kıbrıs gazisi Nazlım Abay son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilçesi Sarkatlar Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay, köyde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarkatlar’ta vefa: Kıbrıs gazisi Nazlım Abay son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni ve uğurlama

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Sarkatlar Köyü’nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay hayatını kaybetti. Abay için köyde askeri tören düzenlendi.

cenaze namazı ve defin:

Gazi Abay’ın cenazesi Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

resmi katılım ve başsağlığı:

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu cenaze namazı ve defin törenine katılarak Gazi Nazlım Abay’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

SİMAV’DA KIBRIS GAZİSİ NAZLIM ABAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SİMAV’DA KIBRIS GAZİSİ NAZLIM ABAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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