Muğla'da tedavi süresi uzayan hastalara konaklama desteği

konuk evi projesi:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tedavi amacıyla ilçelerden Menteşe’ye gelen ve tedavisi bir günden fazla süren ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarına destek veriyor. Belediye, bu kişileri anlaşmalı otellerde konaklatıyor ve hizmeti Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Projesi kapsamında sürdürüyor.

kapsam ve kimler yararlanabiliyor:

Konaklama desteğinden kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ve diyaliz hastaları ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği bulunan anneler refakatçiyle birlikte yararlanabiliyor. Ayrıca, şehit yakınları ve gaziler de gerekli şartları sağladıkları takdirde hizmetten faydalanabiliyor. Hizmet, tedavi sürecinin uzaması durumunda hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

başvuru koşulları ve erişim:

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, tedavilerinin bir sonraki güne uzadığını gösteren hekim belgesiyle başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne iletilebiliyor.

hasta deneyimi ve yetkili açıklamaları:

Dördüncü evre meme kanseri tedavisi gören Durkadın Akçabel, Fethiye’den Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne radyoterapi için gelirken tedavisinin ertesi güne uzandığını ve belediyenin sağladığı konaklama desteğiyle otele yerleştirildiğini anlattı. Akçabel, "Dördüncü evre göğüs kanseriyim. Kemoterapi, ameliyat derken çok uzun süreç dönemlerden geçtim ve en son radyoterapiyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdum. Ve bir gece dışarıda kalmak zorunda oldum ve o gün o gece bana bir telefon geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile beni o gece otele aldılar. Umutsuzluğa öyle bir kapıldım ki çok çok çok çok sevindim. Ahmet Aras başkanıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Uzaktan yoldan gelen kanser hastalarına böyle bir kolaylık sağladığı için. Ben buradan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras’a özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Kanser bizi değil biz kanseri yeneceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Esin Kolkesen ise projenin Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla hayata geçirildiğini belirterek, hizmetin kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi, diyaliz hastaları ve yenidoğan yoğun bakımda olan anneleri kapsadığını, belediyenin sosyal hizmet çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Başkan Aras da tedavi sürecinin hasta ve aileler için zorlayıcı olduğunu, konaklayacak yeri olmayan vatandaşların nerede kalacaklarını düşünmelerini istemediklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her anda hemşehrilerin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TEDAVİ AMACIYLA İLÇELERDEN MENTEŞE’YE GELEN VE TEDAVİSİ BİR GÜNDEN FAZLA SÜREN İHTİYAÇ SAHİBİ HASTA VE HASTA YAKINLARINA ANLAŞMALI OTELLERDE KONAKLAMA DESTEĞİ SAĞLIYOR.