Selçuk Üniversitesi Kapsül Tulpar, TEKNOFEST jet motor yarışmasında hafif tasarımla üçüncü oldu

Selçuk Üniversitesi Kapsül Tulpar takımı TEKNOFEST’te derece elde etti

Selçuk Üniversitesi KAPSÜL TULPAR Takımı, TEKNOFEST kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yürütücülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması finalinde Türkiye üçüncüsü oldu. Takımın tasarım sürecinde öne çıkan hedef, dayanım ve güvenilirlikten ödün vermeden ağırlığın asgariye indirilmesiydi.

Tasarım ve mühendislik odaklı yaklaşım:

Takım; yapısal analizler, ağırlık optimizasyonu, hidrolik hesaplamalar ve ağ (mesh) yapısı alanlarındaki çalışmalarıyla yarışmada dikkat çekti. Yapısal analizlerde kullanılan yüksek kaliteli ağ yapısı ve hidrolik hesaplamalardaki hassasiyet, tasarımın performans ve güvenilirlik kriterlerini sağlamlaştırdı. Kapsamlı değerlendirmeler sonucunda yarışmadaki en hafif tasarım gerçekleştirilmiş oldu.

Akademi-sanayi iş birliği ve gelecek vizyonu:

Danışmanlığını yapan Prof. Dr. Abdullah Engin Özçelik liderliğindeki ekip, milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda yerli mühendislik yetkinliklerini sahada gösterdi. Prof. Dr. Abdullah Engin Özçelik, elde ettikleri dereceyi değerlendirirken, "Selçuk Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik bilginin uygulamaya aktarılmasına katkı sağlayan başarımız, gençlerin yüksek teknoloji alanlarında tasarlayan, analiz eden, üreten ve çözüm geliştiren mühendisler olarak yetiştiğinin de önemli bir göstergesi oldu. Yoğun emek ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan bu Türkiye üçüncülüğü, takımımızın gelecekte imza atacağı daha ileri mühendislik projeleri için güçlü bir temel oluşturuyor" dedi.

Bu başarı, KAPSÜL TULPAR Takımı’nın yalnızca yarışmadaki sıralaması değil; aynı zamanda genç mühendis adaylarının yerli havacılık sanayisine ve özgün motor teknolojilerine sağladığı akademik ve uygulamalı katkının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAPSÜL TULPAR TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.