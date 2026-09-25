Kuyucak'ta Gencelli ve Gencellidere yolu yenilendi

Kuyucak'ta yol çalışması tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kuyucak ilçesinde Gencelli ile Gencellidere mahalleleri arasındaki yol yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Projede sıcak asfalt serimi, kaldırım imalatı ile yol çizgi ve logo uygulamaları tamamlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Güzergah üzerindeki yenileme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt uygulaması yapıldı; ayrıca kaldırım düzenlemeleri, yol çizgileri ile logo çalışmaları tamamlanarak yolun kullanım standardı yükseltildi. Uygulamalar sürüş konforu ve yaya güvenliğini hedefliyor.

Vatandaşların değerlendirmesi ve belediye açıklaması:

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri, uygulamayı gerçekleştiren ekiplere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, projelerimi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Belediye yetkilileri, kent genelindeki yatırım ve yenileme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti ve benzer hizmetlerin 17 ilçede eş zamanlı olarak yürütüldüğünü vurguladı.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE GENCELLİ İLE GENCELLİDERE MAHALLELERİ ARASINDAKİ YOLDA SICAK ASFALT, KALDIRIM, YOL ÇİZGİSİ VE LOGO ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI