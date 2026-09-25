Semahat Arsel Gölcük'te adını taşıyan 35 sınıflı okulu açtı

Gölcük'te modern bir eğitim merkezi hizmete girdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem riski nedeniyle yıkılan eski Donanma İlkokulu'nun yerine, Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı (VKV) iş birliğiyle inşa edilen Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu törenle açıldı. Açılışa, adını taşıyan 98 yaşındaki Semahat Arsel de katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Riskli binanın yerine modern yapı:

Önceki binanın riskli olduğu tespit edilip yıkılmasının ardından Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi'ne yapılan yeni eğitim kompleksi, toplam 6 bin 750 metrekare alana yayılan fiziksel donanımıyla dikkat çekiyor. Okulun kapasitesi, 35 sınıf ve eğitim-öğretimde görev yapacak 40 öğretmen ile 750 öğrenci olarak belirlendi. Yeni bina 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencileri kabul edecek.

Vakfın bağış okulları ve proje kapsamı:

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu törende, kurumun Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığı eğitim kurumunun bundan sonra "Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu" adıyla hizmet vereceğini vurguladı. Toprakoğlu, bu okulun vakfın Kocaeli'deki üçüncü, Türkiye genelindeki 22'nci bağış okulu olduğunu ve yakında 23'üncüsünün de yine Kocaeli'de açılacağını bildirdi.

Toprakoğlu, Vehbi Koç Vakfı'nın Cumhuriyet'in 75. yılında başlattığı okul yapım çalışmalarının, Koç Topluluğu'nun 100. yılınde de sürdüğünü belirterek, vakfın eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Şirket ve toplum ilişkisi:

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, okulun temelinin 2025'te atıldığını ve planlandığı gibi 2026-2027 eğitim yılında açıldığını söyledi. Özyurt, törende şirket için bu açılışın kişisel bir anlam taşıdığını belirterek, Donanma İlkokulu sıralarında okumuş olan ve bugün Ford Otosan'da çalışan bazı personelin hatıralarının bu okulda yaşadığını dile getirdi. Özyurt, Kocaeli'nin Ford Otosan'ın üretim ve mühendislik faaliyetlerinin merkezi olduğuna dikkat çekti ve şirketin bu şehirde yetişen insan kaynağından güç aldığını vurguladı.

Açılış konuşmalarında, Ford Otosan ile Vehbi Koç Vakfı'nın ortak yürüttüğü "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında Kocaeli'ye daha önce kazandırılan yatırımlar hatırlatıldı. Özyurt ayrıca, Başiskele'de 26 sınıflı yeni bir ilkokul için protokol imzalandığını ve Başiskele Atatürk Ortaokulu'nun yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Kamu temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, bir şehre bırakılabilecek en kıymetli eserlerden birinin okul olduğunu vurgulayarak, eğitime yapılan yatırımın uzun vadede ülkeye bilgi ve yetişmiş insan olarak döneceğini söyledi. Abiş, yeni okulun çocukların yeteneklerini keşfedebileceği bir eğitim yuvası olacağına dikkat çekti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da ilin deprem bölgesinde yer alması, bazı okulların eskimesi ve göç nedeniyle sınıf ihtiyacının arttığını hatırlatarak, devlet yatırımlarının yanı sıra hayırsever katkılarının önemine işaret etti. Aktaş, yık-yap ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle yeni eğitim kurumlarına olan ihtiyacın sürdüğünü belirtti.

Tören, toplum, vakıf ve özel sektör iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti; okulun 750 öğrenci ve 40 öğretmen kapasiteli yapısıyla bölgedeki eğitim altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor.

98 yaşındaki Semahat Arsel, adını taşıyan okulun açılışına katıldı